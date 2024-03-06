والد قيس الزرزور يتحدث لـ"إرم نيوز" عن اختفاء نجله

قال هاجم الزرزور والد الفتى المفقود بمغارة الدلبة في سوريا، إنه يأمل بالعثور على ابنه سالما معافى رغم الأيام العشرة التي مرت دون العثور عليه.

وأكد الزرزور لـ"إرم نيوز": أشكر فرق الدفاع المدني وفرق الضفادع البشرية وجميع الأهالي، الذين هرعوا بسرعة في مباشرة عمليات البحث.. لقد بذلوا جهودهم القصوى في البحث داخل المغارة والبحيرة.

وأضاف والد قيس "كان يفترض بوزارة السياحة وضع علامات تحذير أو حاجز يمنع الناس من الدخول إلى المغارة، فلا تبقى مفتوحة بهذا الشكل لاسيما أنها مليئة بالسراديب".

وتابع "كما أتمنى على وزارة التربية أن تشدد على الطلاب حتى لا يغادروا المدرسة أثناء الدوام الرسمي خاصة الثانويات الزراعية والصناعية، حيث تفيد المعلومات أن قيس ورفاقه خرجوا من المدرسة باتجاه المغارة أثناء الدوام".