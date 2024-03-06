المغرب.. وفاة 3 مرضى بحريق مروّع بأحد مستشفيات الصحة العقلية

أفاد مصدر محلي لـ"إرم نيوز"، بوفاة 3 مرضى بالمستشفى الجهوي الرازي للطب النفسي في مدينة طنجة، إثر اندلاع حريق مَهول شبَّ في أحد أقسام مبيت النزلاء.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق الذي التهمَ قسم مبيت النزلاء بالكامل، تسبب أيضًا في إصابة نزيلين آخرين بحروق خطيرة وضعتهما بوضع صحي حرج، بينما أصيب نزلاء آخرون بحروق متفاوتة.

ورجَّح المصدر، أن يكون أحد النزلاء أضرم النار في سريره، قبل أن تنتقل ألسنة اللهب إلى باقي قسم مبيت زملائه بشكل سريع؛ ما خلَّف أيضًا خسائرَ مادية كبيرة.

وتمت السيطرة على الحريق من قِبل فرق الإنقاذ، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا عاجلًا لمعرفة ملابسات حدوث الحريق داخل مكان مبيت النزلاء الذين يتلقون العلاجات اللازمة في المستشفى الخاص بالأمراض النفسية.

وبحسب المصدر يعاني المستشفى الجهوي الرازي للأمراض النفسية في طنجة من اختلالات كثيرة، إذ بات غير قادر على استيعاب المرضى بسب ضعف الإمكانيات وقلة والموارد والأطر الطبية، علاوة على ضيق مساحته، خصوصًا أنه يستقبل المئات من المرضى باعتباره المؤسسة الوحيدة الخاصة بالأمراض النفسية في شمال المغرب.