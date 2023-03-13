بينهم 50 طفلا.. إنقاذ مئات السياح بعد محاصرتهم بالثلوج
نجحت السلطات الهندية بإنقاذ ما يصل إلى 400 سائح ظلوا عالقين في ولاية هندية نتيجة هطول كثيف لأمطار جليدية.
وقالت مصادر من وزارة الدفاع الهندية، إنه في وقت سابق من يوم الأحد، نجح الجيش في إنقاذ 400 سائح تقطعت بهم السبل وعلقوا في ولاية "سيكيم" الهندية لمدة 24 ساعة، بعد تساقط أمطار جليدية غزيرة، حسب شبكة اندي تي في الهندية.
ووفقا لما كشفه المقدم ماهيندرا راوات، المتحدث باسم قوات الدفاع الهندية فقد علق 400 سائح، بينهم 50 طفلا و142 سيدة، في حوالي 100 سيارة بعد ظهر السبت، وذلك أثناء عودتهم من ممر "ناتولا" الجبلي وبحيرة "تسوجمو" في ولاية سيكيم.
وقال متحدث باسم الجيش إنه بالتعاون مع الشرطة والإدارة المدنية، تمكنت السلطات ببدء عملية الإنقاذ على الفور، في مهمة عاجلة تحت اسم Operation Himrahat.
وأوضح المقدم راوات أن عملية الإنقاذ استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، قبل نقل السائحين إلى مناطق آمنة وتوفير المأوى والملابس الدافئة والمساعدات الطبية والوجبات الساخنة، كما قال إن القوات دبرت أماكن إقامة لجميع السياح.
وأوضحت السلطات أنه تم فتح الطريق صباح اليوم الأحد باستخدام حفارات تابعة لمنشآت عسكرية، وبحلول الساعة 9 صباحا، تم تمهيد الطريق لتمكين نقل الآلات إلى مدينة "غانتوك" عاصمة ولاية سيكيم.
إضافة إلى ذلك، أشارت السلطات أو أيضا إلى أنه تم خضوع جميع السائحين إلى الفحص الطبي اللازم، بينما لم تكن هناك حالات إصابة، بفضل التدخل السريع.