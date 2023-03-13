بينهم 50 طفلا.. إنقاذ مئات السياح بعد محاصرتهم بالثلوج

ووفقا لما كشفه المقدم ماهيندرا راوات، المتحدث باسم قوات الدفاع الهندية فقد علق 400 سائح، بينهم 50 طفلا و142 سيدة، في حوالي 100 سيارة بعد ظهر السبت، وذلك أثناء عودتهم من ممر "ناتولا" الجبلي وبحيرة "تسوجمو" في ولاية سيكيم.

وقال متحدث باسم الجيش إنه بالتعاون مع الشرطة والإدارة المدنية، تمكنت السلطات ببدء عملية الإنقاذ على الفور، في مهمة عاجلة تحت اسم Operation Himrahat.

وأوضح المقدم راوات أن عملية الإنقاذ استمرت حتى ساعة متأخرة من مساء السبت، قبل نقل السائحين إلى مناطق آمنة وتوفير المأوى والملابس الدافئة والمساعدات الطبية والوجبات الساخنة، كما قال إن القوات دبرت أماكن إقامة لجميع السياح.