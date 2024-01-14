مصرع 21 عاملاً بانهيار منجم ذهب في تنزانيا
أعلنت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن مصرع أكثر من 21 عاملاً؛ جراء انهيار أرضي في منجم للذهب شمالي البلاد.
وقالت صولحو حسن، عبر منصة إكس: "تلقيت ببالغ الحزن تقارير عن مصرع أكثر من 21 شخصاً؛ إثر انهيار أرضي في منجم نغاليتا في مقاطعة باريادي بمنطقة سيميو".
وأضافت: "هؤلاء التنزانيون كانوا عمال مناجم حرفيين في المنطقة، يحاولون كسب لقمة العيش لأنفسهم ولأسرهم والمساهمة في تنمية البلاد".
ولم يتضح بعد متى وقعت المأساة، وما إذا كان هناك عمال آخرون في عداد المفقودين.
وتشهد تنزانيا ودول أخرى في شرق إفريقيا، مثل كينيا وإثيوبيا والصومال، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة مرتبطة بظاهرة "النينيو" الجوية.
وقضى 76 شخصاً، الشهر الماضي، في انهيارات أرضية وقعت في منطقة كاتيش شمالي تنزانيا.