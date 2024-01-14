مصرع 21 عاملاً بانهيار منجم ذهب في تنزانيا

أعلنت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن مصرع أكثر من 21 عاملاً؛ جراء انهيار أرضي في منجم للذهب شمالي البلاد.

وقالت صولحو حسن، عبر منصة إكس: "تلقيت ببالغ الحزن تقارير عن مصرع أكثر من 21 شخصاً؛ إثر انهيار أرضي في منجم نغاليتا في مقاطعة باريادي بمنطقة سيميو".

وأضافت: "هؤلاء التنزانيون كانوا عمال مناجم حرفيين في المنطقة، يحاولون كسب لقمة العيش لأنفسهم ولأسرهم والمساهمة في تنمية البلاد".