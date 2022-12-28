أوزبكستان: وفاة 18 طفلا بعد تناول دواء هندي
أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان أن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية "ماريون بيوتك".
وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها الثلاثاء، "إن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب". ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.
وأضافت الوزارة أن "كمية من الشراب كانت تحتوي على إيثيلين جلايكول الذي قالت إنه مادة سامة، وأن "شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان، وأنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة علاج من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال".
ولم يتضح على الفور ما إذا كان كل الأطفال أو بعضهم قد تناولوا شرابا من الكمية المشتبه بها، أو تناولوا جرعات فاقت الجرعة القياسية أو كليهما.
ولم ترد "ماريون بيوتيك" و"كوراماكس ميديكال" ووزارة الصحة الهندية على الفور على طلب من "رويترز" للتعليق.
وقال مصدر حكومي هندي إن وزارة الصحة تبحث الأمر.