عمره عامان.. السجن لزوجين سافرا وتركا طفلهما وحيدا في المنزل
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على زوجين بعد العثور على طفلهما بعمر السنتين وحيداً في المنزل، بينما كانا مسافرين خارج المدينة.
ووفق ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" عن تفاصيل الحادثة، فإن الأب "دونالد جيكونغ" وزوجته الأم "دارلين ألدريتش"، وكلاهما يبلغان من العمر 24 عاماً، يسكنان في شقة بمجمع سكني في مدينة تشارلستون بولاية "ساوث كارولينا".
وخلال الأسبوع الماضي، أرسل "دونالد" رسالة نصية إلى مدير أمن المجمع السكني، أخبره فيها أنه مسافر في رحلة إلى نيويورك.
ولم يتمكن مدير الأمن من التواصل مع أي شخص داخل الشقة للتأكد من سلامة الطفل، ما جعله يقتحم المكان بشكل طارئ، حيث وجد الطفل نائماً على سرير في غرفة المعيشة، وحفاظته متسخة.
وكشفت شرطة "ساوث كارولينا" في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا في يوم الخميس الماضي الموافق 17 نوفمبر، بأن طفلاً يبلغ من العمر عامين فقط، وُجد بمفرده داخل إحدى الشقق السكنية.
وبيّنت الشرطة أن المحاولات الأولية للاتصال بوالدي الطفل لم تنجح، بينما نُقل الطفل إلى مستشفى المدينة، لإجراء فحوصات للتأكد من سلامته، حيث أظهرت أنه لم يصب بأي أذى جراء تركه بمفرده في المنزل.
وعندما اتصل والد الطفل بمدير أمن المجمع السكني، أخبره أنه غادر الشقة في وقت مبكر من صباح اليوم الذي أبلغه فيه بسفره، معللاً ترك طفله بمفرده في المنزل، بأنه "كان على بعد بضع ولايات فقط من منزله".
وذكرت الشرطة أن الأب ادعى خلال تحقيقات الشرطة، أنه سافر إلى نيويورك بهدف العمل، مفترضاً أن زوجته كانت في المنزل، وأنها ستعتني بطفلهما.
لاحقا غيّر الأب أقواله، معترفًا بأن زوجته كانت أيضًا في نيويورك معه بسبب حالة طارئة.
وأفادت الشرطة أنها قررت اعتباراً من أمس الأربعاء سجن الزوجين في مركز احتجاز ولاية ساوث كارولينا، لمحاكمتهما لاحقا بتهمة ارتكاب "سلوك غير قانوني" تجاه طفلهما.
ووُضعت كفالة بقيمة 50 ألف دولار للإفراج عن الزوج، وكفالة بقيمة 75 ألف دولار للإفراج عن الزوجة.