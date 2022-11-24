عمره عامان.. السجن لزوجين سافرا وتركا طفلهما وحيدا في المنزل

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على زوجين بعد العثور على طفلهما بعمر السنتين وحيداً في المنزل، بينما كانا مسافرين خارج المدينة.

ووفق ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" عن تفاصيل الحادثة، فإن الأب "دونالد جيكونغ" وزوجته الأم "دارلين ألدريتش"، وكلاهما يبلغان من العمر 24 عاماً، يسكنان في شقة بمجمع سكني في مدينة تشارلستون بولاية "ساوث كارولينا".

وخلال الأسبوع الماضي، أرسل "دونالد" رسالة نصية إلى مدير أمن المجمع السكني، أخبره فيها أنه مسافر في رحلة إلى نيويورك.

ولم يتمكن مدير الأمن من التواصل مع أي شخص داخل الشقة للتأكد من سلامة الطفل، ما جعله يقتحم المكان بشكل طارئ، حيث وجد الطفل نائماً على سرير في غرفة المعيشة، وحفاظته متسخة.