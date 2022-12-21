8 مراهقات يطعنَّ خمسينيًا حتى الموت في تورونتو الكندية

8 مراهقات يطعنَّ خمسينيًا حتى الموت في تورونتو الكندية
ألقت شرطة تورونتو في كندا القبض على 8 فتيات مراهقات بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا.
وقال المحققون في الجريمة، إن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا يسكنّ في مناطق متفرقة من مدينة تورونتو، والتقينَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الشرطة أن الفتيات هاجمن الرجل بعد أن حاولنَ انتزاع زجاجة مشروب كحولي منه، وبعد رفضه، وجَّهنَ له عدة طعنات أودت بحياته.
وقال المحقق تيري براون من شرطة تورتنو لوكالة أسوشيتد برس: "عملت في الأمن لأكثر من 35 عامًا، لكنني لم أصادف مثل هذه الحادثة البشعة قط. ثماني فتيات صغيرات تقل أعمارهن عن 16 عامًا نفذن جريمة قتل. هذا أمر مقلق وصادم للجميع. أعتقد أننا في ورطة".
وأضاف براون: "التقت الفتيات ببعضهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا نعرف لماذا وكيف التقين في ذلك المساء.. لكن ربما رغبن في أن يصبحن مشهورات اجتماعيًا".
وأكد المحقق أن الشرطة تواصلت مع أهالي المراهقات الذين أصيبوا بصدمة عندما علموا أن بناتهم قد شاركن في تلك الجريمة.
وتابع: "جميع الفتيات مذنبات، وبلا شك يعملن ككيان واحد بعقلية الغوغاء".
يذكر أن الفتيات مثلن أمام المحكمة منذ أيام، وسيمثلن مرة أخرى في 29 ديسمبر الجاري، قبل إصدار الحكم بحقهن.