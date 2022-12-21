8 مراهقات يطعنَّ خمسينيًا حتى الموت في تورونتو الكندية

ألقت شرطة تورونتو في كندا القبض على 8 فتيات مراهقات بتهمة القتل العمد من الدرجة الثانية لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا.

وقال المحققون في الجريمة، إن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و 16 عامًا يسكنّ في مناطق متفرقة من مدينة تورونتو، والتقينَ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشرطة أن الفتيات هاجمن الرجل بعد أن حاولنَ انتزاع زجاجة مشروب كحولي منه، وبعد رفضه، وجَّهنَ له عدة طعنات أودت بحياته.