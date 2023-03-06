كلب بيتبول للمذيعة أميرة شنب يهاجم مدير بنك في مصر

وكشفت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، تفاصيل الواقعة، بمنشور عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيه إن "زوج إحدى صديقاتها (يدعى محمد محب الماوي) الذي يعمل مديرًا لأحد البنوك، تعرض لحادثة بشعة".

ولفتت إلى أن "كلبًا يملكه زوج الإعلامية أميرة شنب، التي اشتهرت في مصر عبر تقديم برامج الطبخ، وتقدم حاليًا برنامج يحمل اسم (أميرة في المطبخ)، قد هاجمه".

وأشارت في منشورها، إلى أن "الكلب من نوعية بيتبول المحظور استيراده دوليًا".