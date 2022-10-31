مصر.. وفاة شاب إثر انفجار أسطوانة غاز عقب 4 ساعات من زفافه

لقي شاب مصري، مصرعه، متأثرا بإصابته جراء انفجار أسطوانة غاز داخل منزله، وذلك بعد 4 ساعات فقط من زفافه.

وتلقت الأجهزة الأمنية المصرية، إخطارا من أحد المستشفيات يُفيد بوصول شاب مصاب في أنحاء متفرقة من جسده، جراء انفجار أسطوانة غاز داخل شقته السكنية بمركز نقادة بمحافظة قنا.

وتبين من خلال التحريات الأمنية، أنه بعد انتهاء مراسم حفل الزفاف، وعقب 4 ساعات من وصول المتوفى وعروسه إلى منزل الزوجية، انفجرت أسطوانة الغاز أثناء تواجده في المطبخ.

ونقل الشاب إلى المستشفى الذي مكث فيه لمدة 6 أيام حتى فارق الحياة يوم الإثنين، متأثراً بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة المصرية التي تولت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.