بعد 9 سنوات من الكارثة.. الطائرة الماليزية المنكوبة تعود للواجهة

عادت كارثة الطائرة الماليزية المنكوبة، التي سقطت قبل سنوات، وتعتبر أحد أكبر ألغاز الكوارث الجوية في العالم، وأكثرها غموضاً، للواجهة من جديد.

ويعيش أقارب ركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم.إتش 370" الذين كانوا على متن الرحلة، قبل 9 سنوات، من خلال جمعية تمثلهم، على أمل العثور على أي معلومة تفيد في ملف القضية.

ودعت عائلات ركاب الطائرة، التي اختفت في ظروف غامضة، الحكومة الماليزية، اليوم الأحد، إلى السماح لشركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية للبحث في قاع البحر بإجراء بحث جديد عن الطائرة المفقودة.

وتحول مصير الطائرة إلى واحد من أكبر الحوادث المأساوية في العالم، عندما اختفت بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس/ آذار 2014.

وفي عام 2018 استعانت ماليزيا بشركة "أوشن إنفينيتي" للبحث عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي، وعرضت عليها ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة. لكن العملية لم تحقق الهدف المطلوب.