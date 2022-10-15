صحيفة: إصابات بحريق في السجن العمومي بالكويت

أفادت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، بأن حريقا اندلع في السجن العمومي بالكويت العاصمة، ما أسفر عن إصابة سجينين إصابات متوسطة، فضلا عن إصابة أحد العسكريين باختناق.

وقالت صحيفة "الرأي" في تقرير لها: "تمكنت قوة الإطفاء العام من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة اثنين من نزلاء السجن إصابات متوسطة واختناق عسكري، والجميع بحالة صحية جيدة وتم إسعافهم في الموقع".

وأضافت الصحيفة المحلية: "تم إبلاغ النيابة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة وانتداب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تفقد موقع الحريق الذي اندلع في السجن العمومي.

وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بورود بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية يفيد باندلاع حريق في السجن العمومي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أنه على الفور انتقل إلى موقع الحادث المدير العام للمؤسسات الإصلاحية بالإنابة العميد عدنان مراد ومدير السجن العمومي العقيد هزاع الجعيب وعدد من القيادات الأمنية بالسجن العمومي.