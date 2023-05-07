ما هي بوظة "مزاج الغلابة" التي سممت المئات في مصر

وكان قد تسبب مشروب "البوظة" ويطلق عليه اسم "مزاج الغلابة"، بتسمم 382 شخص بمحافظة قنا جنوبي مصر.

وأعلنت النيابة العامة المصرية حبس بائع بوظة متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة.

وبين مسؤول لوسائل إعلام، أن التسمم لم يحدث بسبب مشكلة في تحضير "البوظة"، لكن بسبب طريقة حفظها، مشيرا إلى أن هذا المشروب "ليس مسكّراً".

وكانت النيابة العامة قد تلقت الجمعة إخطارا من مركز شرطة أبو تشت بتوافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وبدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.

مشروب "البوظة"