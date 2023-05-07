ما هي بوظة "مزاج الغلابة" التي سممت المئات في مصر
لم يكن يعلم سيد عبدالغفور أن مشروبه المفضل سيتسبب بدخوله إلى المستشفى لتلقي العلاج من حالة تسمم أصابته إثر تناوله مشروب "البوظة".
وقال عبدالغفور، وهو رجل مصري خمسيني، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إن مشروب "البوظة" هو مشروبه المفضل منذ سنوات، فهو مريح للأعصاب، بالإضافة إلى قناعته بأنه مفيد لمرضى الكلى.
وبين أن الأعراض التي ظهرت عليه نتيجة التسمم هي: الإعياء، وآلام البطن، والقيء وعدم الاتزان.
وكان قد تسبب مشروب "البوظة" ويطلق عليه اسم "مزاج الغلابة"، بتسمم 382 شخص بمحافظة قنا جنوبي مصر.
وأعلنت النيابة العامة المصرية حبس بائع بوظة متجول 4 أيام على ذمة التحقيقات، لبيعه وتداوله مشروبات فاسدة في أماكن غير مستوفية لاشتراطات النظافة الصحية، وقبل الحصول على شهادة صحية من الجهة المختصة.
وبين مسؤول لوسائل إعلام، أن التسمم لم يحدث بسبب مشكلة في تحضير "البوظة"، لكن بسبب طريقة حفظها، مشيرا إلى أن هذا المشروب "ليس مسكّراً".
وكانت النيابة العامة قد تلقت الجمعة إخطارا من مركز شرطة أبو تشت بتوافد أعداد من المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزي، وبدت عليهم أعراض التسمم إثر تناولهم مشروبا اشتروه من أحد الباعة الجائلين.
مشروب "البوظة"
ويقبل الكثير من الجيل الأقدم على شرب البوظة لرخص سعرها ولأن البعض يعتقد أن لها أثر علاجي لمرضى الكلي والأملاح، وتوارث المصريون تلك المهنة من الوافدين من الجنوب.
واشتهرت بكونها مشروب المزاج عند الفقراء، كما اشتهرت أيضاً في أفلام الخمسينيات من القرن الماضي وفي روايات نجيب محفوظ مثل «الحرافيش».
مكونات "البوظة" وكيف تُصنع
تتكون «البوظة» في الأساس من «القمح» و«الخبز الشمسي».
في البداية توضع حبوب الغلة الناضجة في أحواض صغيرة مملوءة بالماء، ثم تؤخذ للتجفيف فالطحن، ثم عملية الخلط بين عجينة القمح والخبز الشمسي المبلل المفتت، وتترك لفترة زمنية تصل إلى 8 ساعات في الصيف، و24 ساعة في الشتاء.
ثم يبدأ الصانع بعملية التصفية لفصل المشروب عن الشوائب والرواسب التي تباع كعلف للحيوانات بعد ذلك.
وانتشرت محلات البوظة في الأماكن الشعبية والحارات الضيقة.
وغالبا ما كان يلجأ أصحاب محلات البوظة إلي بناء مصاطب بدلا من الكراسي الخشبية ليجلس عليها الزبائن وأمامهم الطلبات، وأحيانا يقدم مع البوظة الترمس ووسائل "المزة" الأخرى (الفول النابت بالكمون).
ومشروب البوظة له أصول فرعونية، ويوجد في عدة بلاد أخرى منها: كازاخستان، وتركيا، وقرغيزستان، وألبانيا، وبلغاريا، ومقدونيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وأجزاء من رومانيا وصربيا.