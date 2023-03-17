أول ظهور للشابين السعوديين ياسر وسالم الريثي بعدما أنقذهما عمهما وجرفته السيول

ظهر الشابان السعوديان ياسر وسالم الريثي بعد نجاتهما من السيول على يد عمهما، الذي جرفته السيول بعد إنقاذهما ولا يزال مفقودًا، حيث بدت عليهما علامات الذهول.

وظهر إلى جانب الشابين في مداخلة بالفيديو عرضتها قناة "الإخبارية السعودية"، أحد أقاربهما الذي تحدث نيابة عنهما؛ لعدم استطاعتهما الحديث نتيجة وقوعهما تحت الصدمة، بحسب قوله.

وكشف قريب الشابين تفاصيل جديدة عن الحادثة، مشيرًا إلى أن الشابين ظلا قرابة الـ4 ساعات عالقين في مياه السيول بجازان حتى استطاع عمهما المفقود جابر الريثي إنقاذهما.

وأضاف قريب الشابين، أنه تم إخراجهما من المياه على بعد نحو 600 متر، ما يعني أن مياه السيول جرفتهما أكثر من نصف كيلو.