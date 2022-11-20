فقدان 4 عمانيين برحلة صيد بحرية
أعلنت الجمعية العُمانية للصيادين، الأحد، عن فقدان 4 مواطنين في عرض البحر عقب خروجهم برحلة صيد على متن قارب وانقطاع الاتصال بهم.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن "الصيادين الأربعة فُقدوا في بحر عُمان منذ السبت، وكانوا على متن قارب مسطح مزود بمحرك".
ودعت الجمعية جميع الصيادين الحرفيين ومرتادي البحر إلى "التواصل مع الجهات المختصة في حال وصولهم لأي معلومة تفيد بالوصول إلى المفقودين".
وذكرت صحيفة "عمان نيوز" المحلية، أن "الصيادين فُقدوا في عرض البحر بمنطقة القرحة بولاية السويق إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة بمنطقة الباطنة في الجزء الشمالي من سلطنة عُمان".
وسبق أن سجلت السلطنة حالات فقدان لصيادين في عرض البحر، ومنها حادثة فقدان شابين بعرض البحر في حزيران/يونيو الماضي قبالة سواحل منطقة الأشخرة، وهما من سكان نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بو علي.
وبعد عمليات بحث استمرت 10 أيام متواصلة، أُعلن العثور عليهما بصحة جيدة قبالة السواحل الباكستانية، من قبل صيادين باكستانيين، بعد أن جرفهما التيار إلى تلك المنطقة إثر تعطل محرك قاربهما.