فقدان 4 عمانيين برحلة صيد بحرية

أعلنت الجمعية العُمانية للصيادين، الأحد، عن فقدان 4 مواطنين في عرض البحر عقب خروجهم برحلة صيد على متن قارب وانقطاع الاتصال بهم.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" إن "الصيادين الأربعة فُقدوا في بحر عُمان منذ السبت، وكانوا على متن قارب مسطح مزود بمحرك".

ودعت الجمعية جميع الصيادين الحرفيين ومرتادي البحر إلى "التواصل مع الجهات المختصة في حال وصولهم لأي معلومة تفيد بالوصول إلى المفقودين".