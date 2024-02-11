ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 54 (صور)

لقي 54 شخصاً حتفهم، وفُقد أثر 63 آخرين؛ جراء الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية ماسارا المنجمية جنوبي الفلبين، وفق حصيلة جديدة نُشرت الأحد.

وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات المحلية أفادت بمصرع 35 شخصاً وفقدان 77، لكن تم انتشال 19 جثة من بين ركام أزيل، الأحد.

وأدى الانهيار الأرضي في قرية ماسارا القريبة من منجم للذهب إلى طمر مرآب الحافلات الخاصة بنقل موظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلا في هذه القرية الواقعة في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.