ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 54 (صور)
لقي 54 شخصاً حتفهم، وفُقد أثر 63 آخرين؛ جراء الانهيار الأرضي الذي نجم عن هطول أمطار غزيرة في قرية ماسارا المنجمية جنوبي الفلبين، وفق حصيلة جديدة نُشرت الأحد.
وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات المحلية أفادت بمصرع 35 شخصاً وفقدان 77، لكن تم انتشال 19 جثة من بين ركام أزيل، الأحد.
وأدى الانهيار الأرضي في قرية ماسارا القريبة من منجم للذهب إلى طمر مرآب الحافلات الخاصة بنقل موظفي المنجم، فضلا عن 55 منزلا في هذه القرية الواقعة في جزيرة مينداناو جنوبي الفلبين.
وتدحرجت الصخور والأشجار من ارتفاع جبل يزيد على 700 متر قرب المنجم، وطمرت تسعة هكتارات تقريباً.
وعُثر، الجمعة، على طفلة تبلغ ثلاث سنوات حية تحت الأنقاض، ما اعتبره رجال الإنقاذ "معجزة".
والسبت، تم انتشال جثث جديدة، لكن عمليات الإغاثة في القرية الواقعة في جزيرة مينداناو توقّفت بسبب هزّتين أرضيتين: الأولى بقوة 5,8 درجة عند الساعة 11,22 بالتوقيت المحلي (3,22 ت غ)، والثانية بقوة 5,4 درجة بعد ساعتين.
ولم ترد أي تقارير على الفور بوقوع ضحايا أو أضرار مادية، في حين أكدت السلطات عزمها مواصلة البحث حتى العثور على جميع المفقودين.
والانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين؛ بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات بغرض التعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحرجية لغايات الزراعة، وقطع الأشجار غير القانوني.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، بعشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ طوارئ. كما شهدت المنطقة عدة زلازل شديدة في الأشهر الأخيرة.