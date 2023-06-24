هل غرقت الغواصة "تيتان" بسبب تجاهل إجراءات السلامة العامة؟
قالت صحيفة مترو إن الرئيس التنفيذي لشركة "أوشين غيتس"، المشغلة للغواصة "تيتان"، تجاهل تحذيرات بشأن تدابير السلامة العامة في الغواصة المنكوبة، حسبما ورد في رسائل إلكترونية اكتشفت حديثًا.
ونقلت الصحيفة عن شبكة "بي بي سي" البريطانية قولها إن الرئيس التنفيذي "ستوكتون روش"، وهو من الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم في الانفجار الكارثي للغواصة "تيتان"، كتب سابقًا أنه استمع إلى صرخات لا أساس لها حول عزمه قتل شخص ما، الأمر الذي اعتقد أن فيه إهانة شخصية خطيرة له.
وفي رسائل متبادلة مع المتخصص في مجال استكشاف البحار "روب مالكولم"، قال الرئيس التنفيذي "روش" إنه سئم من التعامل مع المتلاعبين الذين يحاولون استخدام الجدل حول إجراءات السلامة العامة لوقف الإبداع والابتكار في هذا المجال.
كما تظهر الإيميلات (الرسائل الإلكترونية)، التي اطلعت عليها "بي بي سي"، أن "مالكولم" أبلغ الرئيس التنفيذي لـ"أوشين غيتس" بأنه يكرر ذات الصرخة الشهيرة التي أطلقها صنّاع "تيتانك" بأن سفينتهم غير قابلة للغرق إطلاقًا!! ولكن تبادل الرسائل توقف بعد تهديد محاميي "أوشين غيتس" باتخاذ إجراء قانوني بحقه.
يشار إلى أن الغواصة "تيتان" انفجرت على مقربة من حطام سفينة تيتانك، وأسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.
وبعد الانفجار الكارثي، دافع "غوليرمو سوهنيلين"، المؤسس الآخر للشركة المصنعة للغواصة، قائلًا إن اللوائح المتعلقة بزيارة حطام تيتانك، تجعل الإبحار في المنطقة شائك ومعقد نوعًا ما.
وبعد كشف النقاب عن الإيميلات، قال "مالكولم" لشبكة "بي بي سي" إنه حث مرارًا شركة "أوشين غيتس" الحصول على شهادة للغواصة "تيتان" قبل استخدامها في رحلات تجارية.
وفي إحدى الرسائل، قال "مالكولم": "أناشدكم توخي العناية والحذر الشديد في اختباراتكم وتجاربكم البحرية.. وبحجم تقديري الكبير لروح المبادرة والابتكار، إلا أنني أخشى أنكم تعرضون هذه الصناعة بأكملها للخطر..".
من جهته، قال "سوهنيلين" الذي لم يعد يعمل لدى شركة "أوشين غيتس"، في تصريح لراديو "تايمز"، إنه وشريكه المؤسس الآخر "روش" التزما على الدوام بمعايير السلامة خلال الرحلات الاستكشافية، مؤكدًا أن "روش" كان ملتزمًا على الدوام بتدابير السلامة، وقادرًا على إدارة المخاطر، وكان مدركا جيدًا لخطر العمل في بيئة أعماق المحيطات.
لكن مخرج فيلم "تيتانك" الشهير "جيمس كاميرون"، وهو أيضًا خبير في الغواصات، انتقد شركة "أوشين غيتس" لعدم استجابتها للتحذيرات، قائلًا: "لسوء الحظ، لدينا الآن حطام سفينة أخرى بجانب تيتانك، والأسباب واحدة: عدم الالتفات الى التحذيرات".
المصدر: صحيفة مترو