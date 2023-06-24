هل غرقت الغواصة "تيتان" بسبب تجاهل إجراءات السلامة العامة؟

قالت صحيفة مترو إن الرئيس التنفيذي لشركة "أوشين غيتس"، المشغلة للغواصة "تيتان"، تجاهل تحذيرات بشأن تدابير السلامة العامة في الغواصة المنكوبة، حسبما ورد في رسائل إلكترونية اكتشفت حديثًا.

ونقلت الصحيفة عن شبكة "بي بي سي" البريطانية قولها إن الرئيس التنفيذي "ستوكتون روش"، وهو من الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم في الانفجار الكارثي للغواصة "تيتان"، كتب سابقًا أنه استمع إلى صرخات لا أساس لها حول عزمه قتل شخص ما، الأمر الذي اعتقد أن فيه إهانة شخصية خطيرة له.

وفي رسائل متبادلة مع المتخصص في مجال استكشاف البحار "روب مالكولم"، قال الرئيس التنفيذي "روش" إنه سئم من التعامل مع المتلاعبين الذين يحاولون استخدام الجدل حول إجراءات السلامة العامة لوقف الإبداع والابتكار في هذا المجال.