وفيات مأساوية جراء العاصفة الثلجية في الولايات الأمريكية

تحولت أجواء احتفالات الأمريكيين بالعام الجديد إلى كابوس، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية غير مسبوقة نحو 60٪ من مدن الولايات المتحدة وكندا.

ولقي العشرات من المواطنين مصرعهم، جراء الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة والأمطار الثلجية وانخفاض درجات الحرارة بشكل خطير، وكانت مدينة بوفالو في نيويورك هي الأكثر تضررا.

وكانت حالات الوفاة المأساوية هي أكثر ما يميز المشهد القاتم للعاصفة الثلجية، حيث لقي العشرات مصرعهم في الشوارع في ظروف متباينة.