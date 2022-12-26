وفيات مأساوية جراء العاصفة الثلجية في الولايات الأمريكية
تحولت أجواء احتفالات الأمريكيين بالعام الجديد إلى كابوس، بعد أن ضربت عاصفة ثلجية غير مسبوقة نحو 60٪ من مدن الولايات المتحدة وكندا.
ولقي العشرات من المواطنين مصرعهم، جراء الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة والأمطار الثلجية وانخفاض درجات الحرارة بشكل خطير، وكانت مدينة بوفالو في نيويورك هي الأكثر تضررا.
وكانت حالات الوفاة المأساوية هي أكثر ما يميز المشهد القاتم للعاصفة الثلجية، حيث لقي العشرات مصرعهم في الشوارع في ظروف متباينة.
وتم العثور على بعض الجثث في السيارات وبعضها تم العثور عليه في الشوارع وسط الجليد، ومن ضمن ضحايا العاصفة الشتوية، كان رجل يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث تجمد حتى الموت في أحد شوارع بوفالو في يوم عيد ميلاده.
وكان الرجل الذي يدعى ويليام كلاي قد غادر في منتصف ليل 23 ديسمبر/ كانون أول المنزل متجهًا إلى متجر.
وبعد الإبلاغ عن فقدانه، ظهر مقطع فيديو لرجل ميت ملقى على وجهه في الثلج في الشارع، وتم التعرف عليه لاحقا ليتبين أنه كلاي.
بالإضافة لذلك، تم العثور على جثة امرأة مجمدة خارج فندق Downtown Inn في مدينة وينتاتشي في واشنطن، وتجري الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الوفاة.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لقطات تظهر انزلاق سيارة بيضاء للخلف على طريق جليدي في ولاية أوهايو واصطدامها بمركبة أخرى، وعند محاولة السائق الخروج من السيارة، استمرت السيارة في التدحرج للخلف، وتسببت بالمزيد من حوادث الاصطدام على الطريق.
وتوفي رجل يبلغ من العمر 27 عامًا بأول أكسيد الكربون بعد أن سد الثلج فرنه.
وروى أحد سكان بوفالو ويدعى زيلا سانتياغو تجربته المروعة، حيث حوصر في سيارته مع أطفاله الأربعة لمدة 11 ساعة، بسبب قطعة ثلجية كبيرة، وأوضح أنه اتصل بخدمات الطوارئ والشرطة والأصدقاء للمساعدة، لكن لم يأت أحد.
وكان اثنان من الأشخاص قد لقيا مصرعهما في حادثين منفصلين مساء الجمعة، عندما لم يتمكن طاقم الطوارئ من الوصول إلى منازلهم في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الطبية المناسبة.
وأبلغت الشرطة في كولورادو عن حالتي وفاة، حيث تم العثور على رجل بالقرب من محول طاقة ربما كان يبحث عن الدفء، والآخر في معسكر في أحد الأزقة.
وفي كانساس، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حوادث مرور مرتبطة بالطقس، وتم العثور على امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا ميتة خارج مرفق الرعاية الدائم في ميشيغان.
بالإضافة لذلك، توفي شخص في ميسوري بعد انزلاق مقطورة من طريق جليدي إلى جدول متجمد.
كما لقي تسعة أشخاص مصرعهم نتيجة حوادث السيارات المرتبطة بالطقس في أوهايو، بما في ذلك أربعة في حادث تحطم على الطريق السريع، عندما عبرت مقطورة وسط الطريق واصطدمت بسيارة دفع رباعي وسيارة صغيرة.
وتعد هذه العاصفة الشتوية غير مسبوقة، حيث حصدت أرواح حوالي 37 شخصًا، فيما يبحث العديد من الأشخاص عن ملاجئ حرارية للبقاء على قيد الحياة.
وأثر تساقط الثلوج والعواصف الثلجية على الطرق ومحطات الكهرباء الفرعية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 700 ألف منزل وظل أكثر من 26 ألف من سكان ولاية نيويورك دون كهرباء.
وعلى الرغم من حظر القيادة، تسببت العاصفة الثلجية في التأثير على حوالي 500 من سائقي السيارات الذين وجدوا أنفسهم عالقين في سياراتهم من ليلة الجمعة حتى صباح السبت الماضي.
وتم استدعاء قوات الحرس الوطني للمساعدة في إنقاذ الأشخاص العالقين في المركبات، فيما علقت العديد من سيارات الإنقاذ في الثلوج.
ووصفت هذه العاصفة بأنها الأكثر تدميرا؛ بسبب ضراوتها وتأثيرها على خدمات الطوارئ.