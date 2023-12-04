مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة طعنا في نيويورك

أقدم رجل على طعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة بسكين حتى الموت، وأصاب شرطيين بجروح، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة، وفق ما أعلنت السلطات في نيويورك، الأحد.

ولم تحدد الشرطة بعد دوافع الرجل لارتكاب الجريمة، لكن يبدو أن السبب نزاع عائلي.

وقال قائد الشرطة جيفري مادري للصحافيين إنه "تم إرسال قوة إلى منزل بمنطقة كوينز في نيويورك في وقت مبكر الأحد؛ استجابة لاتصال من امرأة برقم الطوارىء تُبلغ فيه عن إقدام أحد أقاربها على قتل أشخاص من عائلتها، وعند وصول الشرطة إلى الموقع شاهد رجلا شرطة شخصا يغادر المنزل قبل أن يهاجمهما بسكين ويتسبب بإصابتهما، لكن أحدهما أطلق النار على المشتبه به البالغ 38 عاما وأرداه".