حريق نُزل نيوزيلندا "مريب"

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، أن حريق الفندق الذي أسفر عن سقوط ستة قتلى في العاصمة ويلينغتون أمس الثلاثاء "مريب"، مشيرة إلى أن حريقًا آخر اندلع قبل ساعتين في المبنى.

وقال مفتش الشرطة ديون بينيت في بيان "سنسعى لإثبات وجود أي صلة بين (اندلاع الحريق) والحريق الآخر الذي تلاه وأسفر عن قتلى".

وتشير الشرطة إلى أن النار اشتعلت في أريكة قبل ساعتين من الحريق الذي دمر نزل "لوفرز لودج"، موضحة أنه لم يتم إبلاغ إدارة الطوارئ بالحريق الأول حينذاك.