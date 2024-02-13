الإكوادور.. سقوط طائرة في البحر قبالة أرخبيل غالاباغوس

ويبعد موقع الحادث نحو 1,6 كيلومتر من شاطئ بونتا كارولا في سان كريستوبال، وهي إحدى الجزر المأهولة الواقعة شرق الأرخبيل الذي تصنفه اليونسكو موقعا للتراث العالمي؛ لما يضمه من حيوانات ونباتات فريدة.

وهبطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من سان كريستوبال متجهة إلى جزيرة إيزابيلا، وهي الأكبر في جزر غالاباغوس.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي الطائرة البيضاء الصغيرة تطفو على المياه، تحت المطر الاستوائي، فيما هُرع زورق لنجدتها.

وقال مسؤول في خفر السواحل، إن الطائرة غرقت بعد ذلك، مضيفا أن البحرية وسلطات المحمية ستجري "تقويماً للأثر البيئي" للحادث.

وأفاد الدفاع المدني المحلي بأن الناجين التسعة، وهم سبعة ركاب واثنان من أفراد الطاقم، ومن بينهم امرأة وطفلان، نقلوا إلى مستشفى في بويرتو باكويريزو مورينو، عاصمة مقاطعة غالاباغوس، لإجراء الفحوص لهم.