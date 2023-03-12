تفاصيل جديدة عن قتل سائح أجنبي لطفليه بفندق في مصر

وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنه "تم العثور على جثتي طفلين 8 أعوام و5 أعوام داخل غرفة بأحد فنادق الإسكندرية، وتبين أن الأب وضع منوما لهما ثم أغرقهما داخل الحمام قبل أن ينتحر بشنق نفسه".

وبحسب التحريات الأولية للشرطة المصرية، فقد اعترف الأب في رسالة تركها بقتل طفليه قبل انتحاره انتقامًا من زوجته لشكه الدائم فيها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية مصرية، أن "جهات التحقيق استمعت إلى أقوال إدارة الفندق وتبين أن عاملة نظافة هي أول من اكتشف الواقعة، إذ طرقت باب الغرفة محل الحادث أكثر من مرة ولم يرد أحد فاعتقدت أن النزيل غادر بصحبة طفليه، وعندما عادت مرة أخرى شكت في الأمر وأخبرت الإدارة التي فتحت الغرفة لتجد الجثث الثلاث.