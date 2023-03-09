زلزال يهز منطقة قريبة من مدينة بيروجا الإيطالية

وقال لوكا كاريزيا، حاكم أومبرتيدي لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، إن السكان المحليين هرعوا إلى الشوارع بعدما شعروا بالزلزال.

وأضاف أنه جرى فحص مبان، من بينها مدارس ومستشفيات، لرصد الأضرار، لكن لم ترد تقارير أولية بوجود أي حالات طارئة.