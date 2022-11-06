سقوط طائرة ركاب في بحيرة فيكتوريا

قالت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة لشركة طيران (برسيشن إير) سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.

وأضافت الهيئة أن 15 شخصًا أُنقذوا حتى الآن لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.

وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام و"سقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة".

ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات أفريقيا.

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.