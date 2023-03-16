السعودية.. والد الأطفال الأربعة الغرقى في سيول جازان يروي تفاصيل جديدة
روى والد الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم غرقاً قبل ثلاثة أيام إثر السيول الجارفة التي ضربت محافظة صبيا، في منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت غرق أبنائه ونجاته هو بأعجوبة.
وقال والد الأطفال، المتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، إنه "كان بسيارته مع أطفاله ودخل من ناحية السيل، حيث إن السيل لم يكن غزيراً وقوياً في تلك الأثناء، وكان خفيفاً جداً".
وأضاف، في حديث له مع قناة "العربية"، أنه "بعد ذلك اشتد السيل ودفع السيارة من الخلف، وجرفها بمن فيها إلى الوادي، وحاول حينها أن يتجه بالسيارة إلى الأشجار دون جدوى، حيث واصل السيل دفع السيارة حتى انقلبت بهم".
وأشار إلى أنه "بعد انقلاب السيارة لم يعد يدري أين هو، حتى جاءت مجموعة من الأشخاص وقاموا بمساعدته وانتشاله من الوادي، فيما توفي أبناؤه الأربعة، لافتاً إلى أنه ليس لديه أبناء آخرون غيرهم".
وكانت السيول قد جرفت، يوم الاثنين الماضي، السيارة التي كان فيها الأطفال الأربعة مع والدهم وهم عائدون إلى قريتهم "مشلحة"، التابعة لمحافظة صبيا، على الطريق الوحيد المؤدي إليها.
وقال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية إن "السيول التي تشكّلت في وادي أبو حتارة جرفت سيارة العائلة وأودت بحياة الأطفال الأربعة".
وشهدت عدة مناطق في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية حالة عدم استقرار في الطقس، وعواصف وأمطارا غزيرة، أدت إلى تشكل السيول، وسط تحذيرات مستمرة من المديرية العامة للدفاع المدني لتجنب النزول إلى بطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا للمخاطر.