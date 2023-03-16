السعودية.. والد الأطفال الأربعة الغرقى في سيول جازان يروي تفاصيل جديدة

روى والد الأطفال الأربعة الذين لقوا مصرعهم غرقاً قبل ثلاثة أيام إثر السيول الجارفة التي ضربت محافظة صبيا، في منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت غرق أبنائه ونجاته هو بأعجوبة.

وقال والد الأطفال، المتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت به، إنه "كان بسيارته مع أطفاله ودخل من ناحية السيل، حيث إن السيل لم يكن غزيراً وقوياً في تلك الأثناء، وكان خفيفاً جداً".

وأضاف، في حديث له مع قناة "العربية"، أنه "بعد ذلك اشتد السيل ودفع السيارة من الخلف، وجرفها بمن فيها إلى الوادي، وحاول حينها أن يتجه بالسيارة إلى الأشجار دون جدوى، حيث واصل السيل دفع السيارة حتى انقلبت بهم".