"الطائرات الورقية" تقتل 6 أشخاص وتصيب 130 خلال مهرجان بالهند
تسبب مهرجان شعبي ينظم سنويا في مدن ولاية غوجارات بالهند، بحادث مرعب بعد الإعلان من مقتل ستة أشخاص وإصابة المئات أثناء مشاركتهم في إطلاق الطائرات الورقية بالمهرجان.
وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "ذا تريبيون" الهندية، أن فعاليات مهرجان الطائرات الورقية الدولي "أوتارايان"، انطلقت في عدد من مدن ولاية غوجارات، يوم الجمعة الماضي، حيث بدأت خدمات الطوارئ يومي السبت والأحد تسجيل حالات إصابات وقتلى بين المشاركين في هذا الحدث.
وأوضحت الشرطة الهندية أمس، في بيان صحفي، إن تدفق السكان المحليين حول منصات العرض وأسطح المنازل المجاورة بأعداد كبيرة لمشاهدة الاحتفالات، أدى إلى سقوط الكثير منهم من المباني المرتفعة، والتفاف الأحبال الحادة المستخدمة في إطلاق الطائرات الورقية حول رقاب آخرين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وبحسب البيان، فإن ثلاثة أطفال وثلاثة شبان، قتلوا في هذا الحادث بعدما شقت حبال الطائرات الورقية رقابهم، بينما أصيب 130 شخصًا آخر بجروح في أعناقهم في حوادث مماثلة.
وقالت الشرطة: "تشابكت بعض من السلاسل الحادة للطائرات الورقية حول أعناق ستة من الضحايا، مما أدى إلى شق أعناقهم وتركهم ينزفون حتى الموت، بينما ترك آخرون بجروح متفاوتة".
كما أفاد البيان، بأن 46 شخصا تعرضوا لإصابات متفاوتة بعد سقوطهم من مكان مرتفع أثناء مشاركتهم في إطلاق الطائرات الورقية.
وتحدثت صحيفة "ذا تريبيون"، أن من بين الضحايا طفلة بعمر عامين، والتي كانت مع والدها على دراجة بخارية في مدينة بهافناغار بولاية غوجارات، عندما التفت حبال إحدى الطائرات الورقية حول رقبتها، مما أدى إلى وفاتها بعد وقت قصير من إصابتها.
وفي حادثة أخرى، كانت طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام تحضر المهرجان مع والدتها في بلدة فيزناغار بالولاية الهندية، يوم السبت الماضي عندما شقت حبال طائرة ورقية رقبتها، وتسببت بوفاتها.
يذكر أن مهرجان الطائرات الورقية الدولي "أوتارايان"، يعتبر من أشهر المهرجانات السنوية في ولاية غوجارات، حيث يبدأ السكان المحليون في تصنيع الطائرات الورقية والتحضير للمهرجان قبل عدة أشهر من انطلاقه.
ويتخلل المهرجان تقديم الأطعمة الشعبية لمدن الولاية الهندية.
ومن ضمن فعالياته تنظم العديد من مدن ولاية غوجارات مسابقات بين السكان المحليين لإطلاق الطائرات الورقية.