"الطائرات الورقية" تقتل 6 أشخاص وتصيب 130 خلال مهرجان بالهند

وأوضحت الشرطة الهندية أمس، في بيان صحفي، إن تدفق السكان المحليين حول منصات العرض وأسطح المنازل المجاورة بأعداد كبيرة لمشاهدة الاحتفالات، أدى إلى سقوط الكثير منهم من المباني المرتفعة، والتفاف الأحبال الحادة المستخدمة في إطلاق الطائرات الورقية حول رقاب آخرين، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب البيان، فإن ثلاثة أطفال وثلاثة شبان، قتلوا في هذا الحادث بعدما شقت حبال الطائرات الورقية رقابهم، بينما أصيب 130 شخصًا آخر بجروح في أعناقهم في حوادث مماثلة.