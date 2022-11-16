مصرع 14 شخصًا بحادث سير مروّع جنوب مصر

لقي 14 شخصا مصرعهم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بحادث سير مروع على طريق رئيسي في محافظة الوادي الجديد جنوب مصر.

ونقلت سلطات الدفاع المدني جثامين الضحايا الـ 14 إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام بالمحافظة المصرية تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث، وقع على طريق الفرافرة - الداخلة، بالقرب من منطقة أبو منقار بالكيلو 130، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص كانت تنقل الضحايا بشاحنة نقل.

وبحسب إخطار تلقته مديرية أمن الوادي الجديد، فقد أودى الحادث بحياة جميع من كانوا يستقلون السيارة الميكروباص بالإضافة إلى سائق الشاحنة وآخر كان يجلس بجواره.

وأوضحت سلطات الأمن أن من الضحايا الـ14 12 من محافظات الوجه البحري وهم الذين كانوا يستقلون السيارة الميكروباص، بالإضافة إلى سائق الشاحنة ومساعده من محافظة المنيا وهم: "شحاتة فؤاد خليل”، و"سنيوس لويس خليل".

أما الـ12 الذين استقبلتهم مشرحة مستشفى الداخلة هم: “حسيني السيد علي السيد، سعيد محمد محمود، محمد السيد سيد، عبدالله سيد عبد الحسيب، محمود احمد حميدة، محمد رضا علي محمد، محمد صلاح سالم، مختار محمد قطب حسن، محمود بهجت احمد عبد الكريم، عمار صلاح عبد المجيد عبد الجواد، محمد حسيب عبد الحميد الديب، جمعة خميس عسكر".