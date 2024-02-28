مصر.. انتشال جثة جديدة من المفقودين في غرق مركب العمال

انتشلت فرق الإنقاذ صباح اليوم الأربعاء، جثة جديدة لأحد المفقودين في حادث غرق معدية ركاب (مركب) بشبين القناطر في محافظة الجيزة، والتي كانت تحمل 14 عاملا.

وأبلغت القوات المختصة أهل الضحية بالعثور على جثته، لتسلمها ودفنه، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن باقي المفقودين وعددهم 4.

وتلقت مديرية أمن الجيزة الأحد الماضي، بلاغًا يفيد بغرق مركب عمال في منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تحركت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة الأولية تبيَّن غرق جميع الركاب.

وكشفت التحريات أن صاحب المركب عندما شعر بغرق السفينة قفز في الماء للنجاة بنفسه، تاركا وراءه 14 عاملًا، نجا منهم 4 فقط، بينما توفي 4، وتعرض 6 منهم لإصابات متفرقة.

من جانبها، أمرت النيابة بحبس صاحب المركب 4 أيام، ووجهت له تهمة التسبب بالحادثة نتيجة الحمولة الزائدة.

ووجهت النيابة لصاحب المركب عدة اتهامات من بينها العمل على مركب دون ترخيص، والقتل الخطأ (عن غير قصد) بسبب الحمولة الزائدة؛ إذ إن المركب لا يتسع إلا لـ 4 أشخاص، لكنه نقل على متنه 14 عاملًا .