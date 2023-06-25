هندوراس.. حظر تجول في مدينتين بعد مقتل 22 خلال أعمال عنف
فرضت حكومة هندوراس، اليوم الأحد، حظر تجول في مدينتين شمال البلاد، بعد مقتل 22 شخصًا بالرصاص خلال الليل، إثر هجمات متفرقة وسط تصاعد أعمال العنف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول في المكتب الصحفي للشرطة إدجاردو باراهونا، قوله إن مسلحين فتحوا النار، مساء أمس السبت، على قاعة للبلياردو، في حي بمدينة تشولوما الصناعية شمال هندوراس، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 3 آخرين.
في حين قال مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز"، أن 11 آخرين على الأقل قُتلوا، يوم أمس السبت، في هجمات متفرقة بمنطقة فالي دي سولا الشمالية.
بدورها أعلنت رئيسة هندوراس "زيومارا كاسترو" فرض حظر تجول فوري لمدة 15 يومًا في تشولوما، يبدأ من الـ9 مساء وينتهي في الـ4 صباحًا بالتوقيت المحلي.
كما أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، حظر التجول في مدينة سان بيدرو سولا بداية من الـ4 من شهر يوليو/تموز المُقبل.
وقالت زيومارا: "شرعت (الأجهزة المعنية) في العديد من العمليات، ومنها مداهمات، واعتقالات، وإقامة نقاط تفتيش"، مضيفة أن الحكومة تعرض مكافأة نقدية تفوق قيمتها 32 ألف دولار لمن يساعد في التعرف على مرتكبي عمليات القتل في تشولوما واعتقالهم.
وتعيش بعض مناطق من هندوراس حالة طوارئ جزئية مفروضة، منذُ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، لمواجهة عنف العصابات.
ويوم الثلاثاء الماضي، وقعت أعمال شغب في سجن للنساء قرب العاصمة تيجوسيجالبا، حيثُ قُتل فيها 46 على الأقل، بـ"سبب اقتحام أفراد عصابات للسجن"، وفقًا لما تشير تقارير.