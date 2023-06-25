هندوراس.. حظر تجول في مدينتين بعد مقتل 22 خلال أعمال عنف

فرضت حكومة هندوراس، اليوم الأحد، حظر تجول في مدينتين شمال البلاد، بعد مقتل 22 شخصًا بالرصاص خلال الليل، إثر هجمات متفرقة وسط تصاعد أعمال العنف.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول في المكتب الصحفي للشرطة إدجاردو باراهونا، قوله إن مسلحين فتحوا النار، مساء أمس السبت، على قاعة للبلياردو، في حي بمدينة تشولوما الصناعية شمال هندوراس، ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة 3 آخرين.

في حين قال مصدر مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"رويترز"، أن 11 آخرين على الأقل قُتلوا، يوم أمس السبت، في هجمات متفرقة بمنطقة فالي دي سولا الشمالية.