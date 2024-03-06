للحصول على كنز من الذهب.. أم تضرب ابنها حتى الموت (صور)

وكشفت التحقيقات أن الأم والجدة وشريكيهما هم أعضاء في طائفة شيطانية يطلق عليها اسم "لوس كارنيروس".

ورغم محاولات الأم لإخفاء جريمتها، فإن الشرطة كشفت تفاصيل الحادثة المروعة، حيث تم العثور في منزل الأم على أدلة تؤكد استخدامها لدمى "الفودو" الخاصة بالسحر، والتي كُتب عليها تعويذات "غريبة"، بالإضافة إلى "كتب سحر" وزجاجتين داخلهما كحول فيها حيوانات ميتة مثل العقارب".

كما عثر المحققون على معلومات تؤكد أن الأسرة تعتقد أن في داخل الصبي الصغير "شياطين" يجب طردها.