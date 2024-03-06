للحصول على كنز من الذهب.. أم تضرب ابنها حتى الموت (صور)
في حادثة مروعة وصادمة، قضت محكمة كولومبية بحبس أم قتلت ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، بمساعدة شريكها.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عذبت الأم طفلها وضربته حتى الموت خلال ممارسة "طقوس شيطانية" بمشاركة صديقها استمرت ليومين، لاعتقادهما بأن موت الطفل سيقودهما إلى العثور على كنز من الذهب.
وكشفت التحقيقات أن الأم والجدة وشريكيهما هم أعضاء في طائفة شيطانية يطلق عليها اسم "لوس كارنيروس".
ورغم محاولات الأم لإخفاء جريمتها، فإن الشرطة كشفت تفاصيل الحادثة المروعة، حيث تم العثور في منزل الأم على أدلة تؤكد استخدامها لدمى "الفودو" الخاصة بالسحر، والتي كُتب عليها تعويذات "غريبة"، بالإضافة إلى "كتب سحر" وزجاجتين داخلهما كحول فيها حيوانات ميتة مثل العقارب".
كما عثر المحققون على معلومات تؤكد أن الأسرة تعتقد أن في داخل الصبي الصغير "شياطين" يجب طردها.
وقالت الشرطة إنها تعتقد أن جميع أفراد العائلة ينتمون للطائفة نفسها، وأن زعيمهم هو شريك الأم، الذي أطلق الأوامر وأجبرها على تنفيذ الجريمة.
وحتى الآن لم يتبين إن كانت الجدة أو شريكها لهما يد في مقتل الطفل.