مشهد صادم.. طفل يموت جوعًا بعد 14 يومًا بجانب جثة والده (صور)

عثرت الشرطة البريطانية على جثة طفل يبلغ من العمرعامين إلى جانب جثة والده (60 عامًا)، بمنزلهما في مقاطعة لنكولنشاير.

وبعد التحقيقات التي استمرت لأيام، تبين أن الطفل "برونسون باترسباي" توفي إثر الجوع والعطش الشديدين، بعد البقاء لمدة 14 يومًا إلى جانب جثة والده الذي توفي بسكتة قلبية حادة.

وقال الجيران إنهم شاهدوا الطفل برونسون ووالده كينيث آخر مرة في الـ27 من ديسمبر، وأن الطفل برونسون لوّح لهم.