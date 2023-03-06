روسي يدمر سيارته اللامبورغيني الفارهة لسبب صادم (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر شابا روسيا يدمر سيارته اللامبورغيني الفارهة، صدمة واستهجانا واسع النطاق على الإنترنت، حيث يبدو أن مدون اليوتيوب دمر السيارة التي تتعدى تكلفتها 300 ألف دولار كحيلة تسويقية.

قرر الروسي ميخائيل ليتفين تدمير سيارة لامبورغيني من طراز Urus SUV لصنع إعلان ليس له مثيل، لمجموعته من مشروبات الطاقة.

وفي حين لم تضمن هذه الحيلة المكلفة نجاح مشروباته المسماة Lit Energy، إلا أنها بالتأكيد نجحت في لفت الانتباه وإثارة الجدل.

ويظهر الفيديو علبة ضخمة من مشروب الطاقة ترفعها رافعة ضخمة، بينما تقف سيارة لامبورغيني أوروس بيضاء بالأسفل، وبعد عدة ثوانٍ، تسقط الرافعة العلبة الضخمة على السيارة وتسحقها.