روسي يدمر سيارته اللامبورغيني الفارهة لسبب صادم (فيديو)
أثار مقطع فيديو يظهر شابا روسيا يدمر سيارته اللامبورغيني الفارهة، صدمة واستهجانا واسع النطاق على الإنترنت، حيث يبدو أن مدون اليوتيوب دمر السيارة التي تتعدى تكلفتها 300 ألف دولار كحيلة تسويقية.
قرر الروسي ميخائيل ليتفين تدمير سيارة لامبورغيني من طراز Urus SUV لصنع إعلان ليس له مثيل، لمجموعته من مشروبات الطاقة.
وفي حين لم تضمن هذه الحيلة المكلفة نجاح مشروباته المسماة Lit Energy، إلا أنها بالتأكيد نجحت في لفت الانتباه وإثارة الجدل.
ويظهر الفيديو علبة ضخمة من مشروب الطاقة ترفعها رافعة ضخمة، بينما تقف سيارة لامبورغيني أوروس بيضاء بالأسفل، وبعد عدة ثوانٍ، تسقط الرافعة العلبة الضخمة على السيارة وتسحقها.
نشر ميخائيل مقطعا من الإعلان على "إنستغرام" تحت عنوان كانت سيارة أوروس جيدة، وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحصل على أكثر من 700 ألف إعجاب على يوتيوب وأكثر من 7 ملايين مشاهدة.
إلا أن العديد من المعلقين انتقدوا حيلة التسويق المكلفة للغاية، حيث كتب أحد المعلقين: "إنه لأمر محزن أن نعيش في زمن يسعد فيه الناس بهذا النوع من الأشياء".
وأضاف ساخراً: "الناس يحاولون إنقاذ الضحايا من تحت الأنقاض، والعالم بأسره يساعد، وكل شيء مستقر في روسيا، أتتخيل ماذا سيفعل الناس أمام الكاميرا بعد 5 سنوات للحصول على المشاهدات".
وقال آخر: "حان الوقت لبناء مقبرة للسيارات المقتولة".
وأضاف آخر: "كان بإمكانك منحها لشخص فقير، اترك السيارات وشأنها، أو أعطها لمن يحتاجها وسيحدث ذلك ضجة أيضاً".