مصر.. مصرع 5 من أسرة واحدة بحادث سير مروع

لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، يوم الثلاثاء، إثر حادث سير مروع على طريق الواحات البحرية في مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باشتعال سيارة على طريق الواحات البحرية في نطاق محافظة الجيزة.