مصر.. مصرع 5 من أسرة واحدة بحادث سير مروع
لقي 5 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم، يوم الثلاثاء، إثر حادث سير مروع على طريق الواحات البحرية في مصر.
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد باشتعال سيارة على طريق الواحات البحرية في نطاق محافظة الجيزة.
وانتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق، وتبين أنه كان بداخل السيارة 6 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من والدين وأبنائهما.
وأسفر الحادث عن مصرع الأب (50 عاما)، وزوجته (46 عامًا)، وثلاثة من أبنائهما، أصغرهم طفلة تبلغ عاما واحدا وشهرين، فيما الآخران عمراهما 16، و13 عاما.
بينما أصيب ابن الأسرة الرابع البالغ من العمر 18 عاماً.
وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة المصرية التحقيق.