وفاة مواطنة سعودية تحت أنقاض الزلزال في تركيا

وبينت السفارة السعودية في تركيا أنها استقبلت بنات المواطنة السعودية المفقودة في أنطاكيا وعددهن ثلاث فتيات، وتم عمل كافة الترتيبات لتأمين وصولهن لموقع البناية المنهارة للاطمئنان على الجهود التي تقدم لرفع أنقاض المبنى، ويرافق البنات خالهن شقيق والدتهن وهو تركي الجنسية.

وأوضح الحربي لـ"العربية.نت"، أن السفارة تلقت اتصالا من عائلتها في السعودية ومن بعض ذويها في تركيا بشأن فقدانها، وتم الذهاب إلى المبنى الذي يشتبه أنها تقيم فيه وكان منهارًا بالكامل ويحتاج إلى رفع الأنقاض.

وأضاف أنه "تم الطلب من الجهات التركية فرقًا إضافية لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ"، مشيرًا إلى أن المواطنة شبه مقيمة منذ سنة وتعيش بمفردها في تركيا، ولا يوجد مواطن آخر في نفس المنطقة.

وأكد الحربي على جهود السفارة في متابعة أوضاع المواطنين السعوديين في تركيا، حيث تعمل السفارة بكامل طاقتها طوال هذه المدة لمتابعة الوضع بعد حدوث الزلزال في تركيا.

ولفت إلى تلقي هواتف التواصل مع السفارة مكالمات لحوالي 45 شخصا، حيثُ تم اتخاذ تدابير عمل عاجلة، وعمل نقطة تجمع في أضنة على حدود المنطقة الزلزالية، وتبعد عن أقرب نقطة زلزال بنحو 20 دقيقة بالسيارة، وهي النقطة الأكثر أمنًا في تلك المنطقة وبعيدة عن الاهتزازات.