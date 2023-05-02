ضبط شخص زوّر رخصة قيادته باسم بوريس جونسون
ألقت الشرطة الهولندية القبض على شخص يحمل رخصة قيادة مزورة عليها اسم وصورة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.
حدثت تلك الواقعة الطريفة بعدما اصطدمت سيارة المزور، التي كان يقودها وهو تحت تأثير الكحول، بعمود.
وتبين لاحقًا أن رخصة القيادة المزيفة "أوكرانية"، وحملت صورة بوريس جونسون وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز عربية" عبر موقعها الإلكتروني.
وترك "جونسون المزيف" السيارة بعد أن اصطدمت بعمود قرب جسر إيما في مدينة غرونينغن الشمالية، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه في وقت لاحق، بحسب المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، وفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفَس"، وهو اختبار يجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم.
وعثرت الشرطة بعد أن فتشت السيارة على رخصة جونسون المزيفة، لكنها لم تستطع تحديد مكان إصدار الوثيقة المزورة، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن رخص القيادة المزيفة كتلك المعثور عليها يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.
وألقي القبض على الرجل، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي غرونينغن.
وأضاف دامسترا: "على حد علمي، السيد بوريس جونسون الحقيقي لم يكن في هولندا في ذلك الوقت".