ضبط شخص زوّر رخصة قيادته باسم بوريس جونسون

وترك "جونسون المزيف" السيارة بعد أن اصطدمت بعمود قرب جسر إيما في مدينة غرونينغن الشمالية، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه في وقت لاحق، بحسب المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، وفقًا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

وقال دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفَس"، وهو اختبار يجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم.

وعثرت الشرطة بعد أن فتشت السيارة على رخصة جونسون المزيفة، لكنها لم تستطع تحديد مكان إصدار الوثيقة المزورة، إلا أن تقارير إعلامية أكدت أن رخص القيادة المزيفة كتلك المعثور عليها يمكن شراؤها بسهولة في المتاجر السياحية في أوكرانيا.