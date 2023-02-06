ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا لأكثر من 230 قتيلا و600 مصاب

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت لأكثر من 230 قتيلا و600 مصاب.

وكان التلفزيون الرسمي قال إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.

وقال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن "بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض، وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات".