ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا لأكثر من 230 قتيلا و600 مصاب
قال مسؤول كبير في قطاع الصحة للتلفزيون الرسمي، الاثنين، إن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت لأكثر من 230 قتيلا و600 مصاب.
وكان التلفزيون الرسمي قال إن زلزالا خلف أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ودعا المواطنين إلى المساعدة في نقل الضحايا إلى المستشفيات في سياراتهم.
وقال مسؤول صحي في محافظة حلب التي تضررت بشدة في سوريا لرويترز إن "بعض السكان ما زالوا تحت الأنقاض، وإن الجرحى يتدفقون على المستشفيات على شكل موجات".
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام سورية بأن حيًّا بأكمله دمر في بلدة ترمانين بريف إدلب، وأظهرت لقطات نشرتها قناة أورينت نيوز مشاهد مروعة للمباني المنهارة في المنطقة وسط محاولات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض.
وأعلنت مؤسسة الدفاع المدني السورية، شمال غرب سوريا "منطقة منكوبة".
وقالت المنظمة التي تعمل في مناطق سيطرة المعارضة: "نعلن نحن مؤسسة الدفاع المدني السوري، شمال غربي سوريا منطقة منكوبة بالكامل، وندعو جميع الجهات المحلية والقوى المدنية إلى استنفار كوادرها، ونوصي جميع المنظمات الإنسانية الصحية والإغاثية العاملة في سوريا بتقاسم العمل وفق نظام التكافؤ وتوزيعها الجغرافي حرصًا على تغطية الاحتياجات الضرورية للجميع وفق المستطاع".
وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل، في وقت سابق الاثنين، أن 4 هزات بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة إسكندرون، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة منطقة غازي عنتاب التركية.
وكان المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي قال إن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4,17 صباحًا، الـ(01,17 ت غ)، على عمق نحو 17,9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب في لواء الإسكندرون.