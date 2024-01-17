مشهد مروع لتحطّم طائرة على الطريق السريع في تشيلي (فيديو)

وفي التحقيقات تبيَّن أن الطيار، الذي يدعى فرناندو سولانس، يعمل لدى الشركة الوطنية للغابات، كان يقود طائرة من طراز Ayres Turbo Thrush، التي تقوم بأعمال مكافحة الحرائق عندما وقع الحادث.

وتبيَّن من خلال الفيديو أن الطيار فقدَ السيطرة على الطائرة فاصطدمت بخطوط الكهرباء، ونشبت فيها النيران وتحطمت على الطريق بالقرب من المطار الواقع شمال تشيلي؛ ما أدى لوفاة الطيار على الفور، وإصابة 4 أشخاص كانوا على الطريق السريع.

وتُجري الآن السلطات التيشلية تحقيقًا في أسباب الحادث، لمعرفة السبب الطارئ الذي دفع الطيار لمحاولة الهبوط على الطريق.