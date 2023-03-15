وفاة 4 أطفال جرفت السيول سيارة والدهم في جازان السعودية
لقي 4 أطفال أشقاء في منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مصرعهم غرقًا عقب أن جرفت السيول التي ضربت المنطقة سيارة والدهم أثناء عودتهم إلى قريتهم "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا في منطقة جازان.
وجرفت السيول سيارة العائلة التي كان فيها الأطفال الأربعة مع والدهم وهم عائدون إلى قريتهم على الطريق الوحيد المؤدي إليها.
وقال مراسل قناة "الإخبارية" السعودية، إن "السيول التي تشكّلت في وادي أبو حتارة جرفت سيارة العائلة وأودت بحياة الأطفال الأربعة".
وأضاف المراسل أن "هذه ليست الحادثة الأولى التي تسجلها سيول هذا الوادي، حيث إن الطريق مصمم بطريقة غريبة كما لو كان مصممًا لمرور السيول وليس المركبات، فهو ليس مرتفعًا عن الوادي"، وفق قوله.
ونشر حساب "جازان الآن" صورًا لسيارة العائلة التي ظهرت غارقة ومحطمة بشكل كبير نتيجة قوة دفع مياه السيول في الوادي.
وكانت إدارة تعليم محافظة صبيا قد أعلنت تحويل الدراسة عن بُعد في عدد من القطاعات التي تشرف عليها الإدارة تعليميًا نظرًا للأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها المنطقة.
وتشهد عدة مناطق في المملكة منذ أيام حالة عدم استقرار في الطقس وعواصف وأمطار غزيرة أدت إلى تشكل السيول وسط تحذيرات مستمرة من المديرية العامة للدفاع المدني لتجنب النزول إلى بطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا للمخاطر.