وفاة 4 أطفال جرفت السيول سيارة والدهم في جازان السعودية

لقي 4 أطفال أشقاء في منطقة جازان الواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، مصرعهم غرقًا عقب أن جرفت السيول التي ضربت المنطقة سيارة والدهم أثناء عودتهم إلى قريتهم "مشلحة" التابعة لمحافظة صبيا في منطقة جازان.

وجرفت السيول سيارة العائلة التي كان فيها الأطفال الأربعة مع والدهم وهم عائدون إلى قريتهم على الطريق الوحيد المؤدي إليها.