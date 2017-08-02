قتيل و9 إصابات بانفجار غازي في “منيابوليس” الأمريكية (صور وفيديو)

المصدر: د ب أ

قتل شخص على الأقل وأصيب 9 آخرون بعد انفجار غازي تسبب في انهيار مبنى بمدرسة مسيحية خاصة في “منيابوليس” اليوم الأربعاء.

وقال جون فروتل رئيس إدارة الإطفاء في “منيابوليس” في مؤتمر صحفي إن شخصا آخر لا يزال في عداد المفقودين بعد نحو أربع ساعات من الانفجار الذي وقع الساعة 1020 صباحا في أكاديمية “مينيهاها”.

وأضاف أن المصابين التسعة نقلوا إلى مستشفيات محلية وأن أحدهم حالته حرجة.

وذكر فروتل أن المؤشرات الأولية تدل على أن خط غاز مكسورا ربما تسبب في الانفجار وأن من تسبب فيه عمال كانوا ينفذون أعمالا بالمدرسة.

وأفاد “المكتب الاتحادي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات” في حسابه بموقع “تويتر” إن ضباطه ومحققي حوادث الحرائق موجودون بالموقع ومعهم كلاب مدربة.