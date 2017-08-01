صدمة قاسية.. رجل يشاهد حادث مقتل زوجته وأولاده من مرآة سيارته (صورة)

لقي توأمان، يبلغان من العمر 12 عاما، مصرعهما مع أمهما، إثر حادث اصطدام وقع بين السيارة، التي كانوا يستقلونها، وشاحنة ضخمة على طريق سريع، في مقاطعة ديفون الشمالية في المملكة المتحدة.

وقالت صحيفة “ذي صن” إن الزوج والابن الأكبر شاهدا الحادث في مرآة سيارة أخرى كانا يستقلانها.

وأشارت الشرطة إلى أن الأم، البالغة من العمر 43 عاما، توفيت على الفور في موقع الحادث.

ولقيت الابنة، 12 عاما، مصرعها في مستشفى مقاطعة ديفون الشمالية، بينما توفي أخوها التوأم أثناء نقله بطائرة الإسعاف إلى المستشفى.

وقالت خطيبة رجل حضر المشهد على “فيسبوك” تعليقا على الحادث “إن خطيبي قام بكل ما في وسعه ﻹنقاذ الضحايا ولكنه لم يتمكن من فعل شيء”.

وأضافت”كل ما بقي في ذهنه هو المشهد المروع لهذا الحادث”.

وتابعت “أشعر بالحزن الشديد تجاه هذا الأب الذي فقد عائلته في لحظة”.