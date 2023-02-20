زلزال جديد بقوة 6,4 درجة يضرب تركيا وسوريا
ضرب زلزال بقوة 6,4 درجة، مساء الاثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/فبراير.
وكان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل أسبوعين، قد خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).
ولفتت الهيئة التركية إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعر به الكثيرون في أنطاكية وأضنة على بعد 200 كيلومتر شمالا.
وقال شهود عان إن الزلزال الذي مركزه إنطاكيا شعر به سكان في سوريا ومصر ولبنان، وأن العشرات من السكان أخلوا منازلهم بعد الشعور بالهزة الجديدة.
في ذات الإطار، سجل المركز الوطني السوري للزلازل هزة أرضية بقوة 6.3 درجات مركزها لواء اسكندرون عند الساعة 20:04 مساء.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر قوله إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في الأبنية حتى الآن نتيجة الهزة الأرضية التي تأثرت بها المحافظة.