زلزال جديد بقوة 6,4 درجة يضرب تركيا وسوريا

وكان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل أسبوعين، قد خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).

ولفتت الهيئة التركية إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعر به الكثيرون في أنطاكية وأضنة على بعد 200 كيلومتر شمالا.

وقال شهود عان إن الزلزال الذي مركزه إنطاكيا شعر به سكان في سوريا ومصر ولبنان، وأن العشرات من السكان أخلوا منازلهم بعد الشعور بالهزة الجديدة.