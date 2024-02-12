تهشمت سيارته.. مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون (صور)
أعلن رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينجا وفاة كيلفن كيبتوم صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون ومدربه جيرفيس هاكيزيمانا إثر حادث سير، تهشمت فيه سيارته اليوم الأحد.
وأضاف رئيس الوزراء الكيني أودينجا، عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "أخبار مدمرة. نشعر بالحزن على فقدان شخص مميز، وهو كيلفن كيبتوم، حامل الرقم القياسي العالمي وأيقونة ألعاب القوى الكينية توفي مع مدربه بشكل مأساوي في حادث الليلة".
وأضاف "أحر التعازي لأحبائه وأصدقائه وأسرة ألعاب القوى كلها. أمتنا حزينة على الخسارة الفادحة لبطل حقيقي".
وفي وقت سابق، قال أبابو ناموامبا وزير الرياضة الكيني عبر حسابه على منصة إكس "الأمر مؤلم بشكل مدمر!! فقدت كينيا جوهرة استثنائية. لا أجد الكلمات (التي تعبر عن الحادث)".
وحقق كيبتوم الرقم القياسي العالمي في ماراثون شيكاجو في أكتوبر تشرين الأول الماضي بزمن بلغ ساعتين و35 ثانية، ليختصر من الرقم القياسي العالمي البالغ ساعتين و01.09 دقيقة الذي سجله مواطنه إيليود كيبتشوجي في برلين عام 2022.
وحطم كيبتوم الرقم القياسي لمسار ماراثون لندن في وقت سابق من العام الماضي، وكان عازما على إحداث الفارق مرة أخرى في شيكاجو؛ وهو ما تحقق عندما انطلق بسرعة كبيرة لمسافة 35 كيلومترا، ليرفع ذراعيه في الهواء وسط هتافات الجمهور في الاستقامة الأخيرة معلنا عن فوزه بلقب السباق وتحطيم الرقم القياسي العالمي.