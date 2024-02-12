تهشمت سيارته.. مصرع صاحب الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون (صور)

وفي وقت سابق، قال أبابو ناموامبا وزير الرياضة الكيني عبر حسابه على منصة إكس "الأمر مؤلم بشكل مدمر!! فقدت كينيا جوهرة استثنائية. لا أجد الكلمات (التي تعبر عن الحادث)".

وحقق كيبتوم الرقم القياسي العالمي في ماراثون شيكاجو في أكتوبر تشرين الأول الماضي بزمن بلغ ساعتين و35 ثانية، ليختصر من الرقم القياسي العالمي البالغ ساعتين و01.09 دقيقة الذي سجله مواطنه إيليود كيبتشوجي في برلين عام 2022.