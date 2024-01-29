33 قتيلًا بحوادث سير منفصلة شرق أفغانستان

أسفرت حوادث مرورية متفرقة شرق أفغانستان عن مقتل 33 شخصًا، وإصابة 16 على الأقل، أمس الأحد، حسبما ذكرت السلطات الأفغانية.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول "خالد زادران" إن حادث تصادم خطيرًا وقع في كابول على الطريق السريع الذي يربط العاصمة الأفغانية بإقليم ننجرهار الشرقي؛ ما أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم طفلان و4 نساء.

وفي الوقت نفسه، وقع حادث آخر في إقليم لاغمان الشرقي في نهاية الطريق السريع نفسه؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا، وفقًا لبيان الشرطة. وفي حادث ثالث في المنطقة نفسها توفي شخص.

وتشيع حوادث المرور في أفغانستان، بسبب سوء حالة الطرق، وإهمال السائقين على الطرق السريعة.