صيادون تونسيون ينتشلون جثث 8 مهاجرين قبالة ساحل جرجيس

قال مسؤول في الهلال الأحمر، إن صيادين تونسيين انتشلوا يوم الإثنين 8 جثث لمهاجرين قبالة سواحل مدينة "جرجيس" الجنوبية والتي من المرجح أن يكون قاربهم قد غرق نهاية الشهر الماضي.

وتحتج عائلات المفقودين منذ الأسبوع الماضي في جرجيس، مطالبين السلطات بمعرفة مصير أبنائهم، حيث من المحتمل أن يكون قاربهم الذي يقل 18 شخصا قد غرق.

وقال منجي سليم المسؤول بالهلال الأحمر: "الصيادون الذين خرجوا خصيصا للبحث عن الغرقى في هذا القارب عثروا على ثماني جثث في انتظار أن يعرفوا بدقة (مصيرهم)".