مع بدء التعرف على الجثث.. الحزن يخيم على أسر ضحايا تصادم قطارين في اليونان

انهمرت الدموع من عيني بانوس وميريلا روتسي وهما ينتظران لمعرفة أي أخبار عن ابنهما دينيس (22 عاما) الذي سافر إلى أثينا لرؤية أصدقائه وكان عائدا إلى المنزل في القطار الذي تعرض لحادث تصادم مروع.

وقُتل ما لا يقل عن 57 شخصا، من بينهم كثير من الطلاب الجامعيين، في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي، حيث اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع وجها لوجه بسرعة عالية.