مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بمقتل ستة أشخاص وسقوط جرحى في إطلاق نار بأحد متاجر "وول مارت" في مدينة تشيسابيك بولاية فرجينيا، مساء أمس الثلاثاء.

ولم تعلن الشرطة الأمريكية العدد الدقيق لضحايا الحادث، الذي يأتي بعد أيام قليلة من قيام مسلح بقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 25 في ملهى ليلي للمثلين في ولاية كولورادو.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، وفقاً لوكالة رويترز، أن المهاجم لقي حتفه.

وقال ليو كوسينسكي، مسؤول المعلومات العامة في إفادة إعلامية، إنه "لم يتضح بعد إن كانت وفاة المهاجم نتيجة لجروح أحدثها بنفسه".

وفيما لم تذكر الشرطة، حتى الآن، أي تفاصيل حول المهاجم، لكن عدة وسائل إعلامية قالت إنه مدير بالمتجر.

وقال كوسينسكي، إن "الشرطة ردت على بلاغ بوقوع إطلاق نار داخل متجر وول مارت في الساعة 10:12 مساء بالتوقيت المحلي"، مضيفا أن "أقل من عشرة أشخاص قتلوا لكنه رفض ذكر عددهم بالتحديد".

وأكد أنه "لم يتم إطلاق أي رصاصات تجاه الشرطة على حد علمه".

وقالت "وول مارت" في بيان في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إنها "مصدومة بسبب حادث إطلاق النار في متجرها في تشيسابيك وإنها تعمل عن كثب مع جهات إنفاذ القانون".

وتابع متحدث باسم مستشفى سنتارا نورفولك العام، والتي تضم أكبر مركز لعلاج الصدمات في المنطقة، لمحطة "وافي" التلفزيونية المحلية، إنه يجري علاج خمسة أشخاص هناك.