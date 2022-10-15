إلقاء حساء على لوحة لفان كوخ بمتحف لندن يقود فتاتين للمحاكمة

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها وجهت تهما بالإتلاف الجنائي لناشطتين في مكافحة تغير المناخ ألقتا حساء على لوحة (دوار الشمس) لفنسنت فان كوخ في المتحف الوطني بلندن.

وأظهر مقطع فيديو نشرته جماعة (جاست ستوب أويل)، التي نظمت احتجاجات خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة البريطانية، امرأتين تلقيان أمس الجمعة بعلبتين من حساء الطماطم من شركة هاينز على اللوحة، وهي واحدة من خمس لوحات لدوار الشمس رسمها فان كوخ معروضة في المتاحف والمعارض حول العالم.

وقال المعرض إن الواقعة أحدثت أضرارا طفيفة بإطار اللوحة، لكن اللوحة لم تتضرر وأعيد عرضها في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إن شابتين تبلغان من العمر 21 و20 عاما ستمثلان في وقت لاحق أمام محكمة وستمنستر بتهمة "الإتلاف الجنائي لإطار لوحة دوار الشمس لفان كوخ".

كما سيمثل ناشط آخر أمام المحكمة بتهمة إتلاف اللافتة أمام مقر شرطة سكوتلاند يارد الجديد في وسط لندن.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت إجمالا 28 شخصا في أثناء احتجاجات أمس الجمعة.