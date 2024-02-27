غضب عارم بعد إطلاق سراح أمريكي قتل أُمًا وابنتها بحادث مأساوي (صور)

غضب إزاء إطلاق سراحه

وأثارت كفالة هندرسون غضبًا على الإنترنت بعد انتشار اللقطات المروعة للحادث، وأظهرت سجلات المحكمة المبلغ عنها أنه تم إطلاق سراحه بعد يومين بعد دفع 10% من ضمانه البالغ 200 ألف دولار، رغم أنه يواجه تهمتين بالقتل غير العمد والعمل الإجرامي المتسبب بوفاة الأم وابنتها.

وقال رجال الشرطة إن السائق تجاوز الإشارة الحمراء وسط المدينة، وشوهد وهو يقود بسرعة عالية قبل أن يصطدم في البداية بالجزء الأمامي لسيارة أخرى، مما دفعه نحو الأم وابنتها.

وأكدوا أنه تم إعلان وفاة الأم في مكان الحادث، ولفظت ابنتها أنفاسها الأخيرة بعد وقت قصير من نقلها إلى المستشفى، بينما نقل الشاب هندرسون أيضًا إلى المستشفى في الحادث، وتم إدراجه على أنه في حالة حرجة في ذلك الوقت.

وبعد توجيه التهم، قال محامي هندرسون في بيان: "هذا حادث مأساوي للغاية، فهو شاب مستقيم للغاية"، وردًا على ذلك، قال رئيس شرطة سانت لويس لصحيفة "سانت لويس بيزنس جورنال": "ستتم محاسبته.. لقد دمَّر عائلات، وقتل شخصين".