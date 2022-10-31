تاه بسيارته فاكتشف بالصدفة منزلا يحترق فأنقذ سكانه

اكتشف شاب أمريكي بالصدفة حريقاً هائلاً يلتهم منزلا في ولاية أيوا الأمريكية، وذلك بعدما تاه بسيارته على طريق "ريد أوك"، في وقت متأخر من الليل.

ونجح الشاب الذي يدعى بريندون بيرت من إنقاذ جميع سكان المنزل، المكون من أربعة أشقاء، وتحدث بيرت لمحطة الأخبار المحلية KETV عن تفاصيل ما حدث، مبيناً أنه كان يقود مركبته على منعطف طريق خاطئ يوم الأحد الماضي، ورأى آنذاك الحريق يندلع من داخل منزل.

وقال: "كل ثانية كانت تمر كانت تزداد فيها النيران سوءًا، وشعرت وكأن شخصًا ما في المنزل، ولأن الوقت كان متأخرًا جدًا، كان يجب أن أتصرف بسرعة، بدأت أطرق على نوافذ المنزل وأصرخ النار، لإيقاظ أي شخص قد يكون في الداخل، لكن لم يخرج أحد لفترة من الوقت، ثم خرج ثلاثة أشقاء من المنزل، تتراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام وأربعة عشر عاماً وسبعة عشر عاماً، وفي نفس الوقت كان الحريق اجتاح الشرفة الأمامية للمنزل، وتبعهم بعد ذلك شقيقهم البالغ من العمر 22 عامًا، بعدما خرجوا من المنزل شعرت بالانهيار وأردت البكاء".

وأظهرت لقطات كاميرا المنزل مشاهد مروعة للحريق، ولحظة مساعدة بيرت للعائلة على الفرار، حيث ركضوا جميعهم عبر الباب الأمامي للمنزل.

وتحدث الأشقاء الأربعة لوسائل إعلامية أمريكية أنهم كانوا نائمين وقت اندلاع الحريق، ولم تطلق أجهزة إنذار الدخان تنبيها بالنيران المشتعلة، حيث بفضل صراخ بيرت وطرقه على النوافذ استيقظوا.