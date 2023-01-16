راكب بطائرة نيبال المنكوبة يوثق التفاصيل المرعبة للحادث قبل مصرعهم
وثق راكب في طائرة نيبال المنكوبة، والتي سقطت أمس الأحد وعلى متنها 72 شخصًا، اللحظات الأخيرة لهم قبل الحادث المروع.
وكان الراكب يسجل في مقطع فيديو، رحلته السياحية على ما يبدو، إذ ظهرت عليه السعادة، وهو يرصد عبر نافذة الطائرة معالم من الأرض، دون أن يدري أنه يوثق اللحظات الأخيرة لسقوط الطائرة.
وخلال قيامه بالتصوير اندلعت النيران بشكل مفاجئ في الطائرة، قبل أن يعلو صراخ الركاب، ثم تهوي وتتحطم.
واستمر الهاتف الجوال، رغم سقوط الطائرة، في التسجيل، ليوثق واحدة من أسوأ الرحلات الجوية في تاريخ نيبال خلال ثلاثة عقود.
ورصد مقطع فيديو آخر، لحظة اندلاع النيران في الطائرة أثناء تحليقها في الجو، قبل سقوطها.
وأعلنت نيبال، اليوم الاثنين، الحداد الوطني جراء الحادث، الذي أودى بحياة 67 شخصًا على الأقل، فيما لا يزال البحث عن أربعة آخرين مستمرا.
وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر بين هذا المطار السابق الذي أنشئ عام 1958 والمحطة الدولية الجديدة في بوخارا التي افتتحت في الأول من كانون الثاني/يناير في هذه المدينة التي تعتبر بوابة للحجاج والزائرين من كل أنحاء العالم.
واستخدم الجنود حبالا لانتشال الجثث من قاع الوادي حتى وقت متقدم من ليلة الاثنين.
وقال ضابط الشرطة ايه كيه شيتري فجر الاثنين "بسبب الضباب توقفت عمليات البحث، سنستأنفها في غضون ساعة أو ساعتين عندما يتحسن الطقس".