راكب بطائرة نيبال المنكوبة يوثق التفاصيل المرعبة للحادث قبل مصرعهم

وثق راكب في طائرة نيبال المنكوبة، والتي سقطت أمس الأحد وعلى متنها 72 شخصًا، اللحظات الأخيرة لهم قبل الحادث المروع.

وكان الراكب يسجل في مقطع فيديو، رحلته السياحية على ما يبدو، إذ ظهرت عليه السعادة، وهو يرصد عبر نافذة الطائرة معالم من الأرض، دون أن يدري أنه يوثق اللحظات الأخيرة لسقوط الطائرة.

وخلال قيامه بالتصوير اندلعت النيران بشكل مفاجئ في الطائرة، قبل أن يعلو صراخ الركاب، ثم تهوي وتتحطم.

واستمر الهاتف الجوال، رغم سقوط الطائرة، في التسجيل، ليوثق واحدة من أسوأ الرحلات الجوية في تاريخ نيبال خلال ثلاثة عقود.