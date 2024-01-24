مسكّن آلام يودي بحياة شاب عانى من "وجع في الكتف"

توفي مغترب بريطاني في إسبانيا، بعد إعطائه مسكنا للألم بسبب معاناته من آلام في الكتف.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان توم بروكس (42 عاما) يمارس رياضة الغولف في ملعب بجانب منزله، عندما بدأ يشكو من ألم في كتفه.

توجه بروكس إلى عيادة قريبة، حيث أعطاه الأطباء حقنة مسكن آلام "نولوتيل"، وبعد 48 ساعة تم نقل بروكس إلى مستشفى بشكل طارئ، ليتبين من خلال الفحوصات أنه مصاب بردة فعل تحسسية، سببت له تعفنا في الدم.