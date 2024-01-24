مسكّن آلام يودي بحياة شاب عانى من "وجع في الكتف"
توفي مغترب بريطاني في إسبانيا، بعد إعطائه مسكنا للألم بسبب معاناته من آلام في الكتف.
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كان توم بروكس (42 عاما) يمارس رياضة الغولف في ملعب بجانب منزله، عندما بدأ يشكو من ألم في كتفه.
توجه بروكس إلى عيادة قريبة، حيث أعطاه الأطباء حقنة مسكن آلام "نولوتيل"، وبعد 48 ساعة تم نقل بروكس إلى مستشفى بشكل طارئ، ليتبين من خلال الفحوصات أنه مصاب بردة فعل تحسسية، سببت له تعفنا في الدم.
أدخل الأطباء بروكس لوحدة العناية المركزة بعد فشل عدة أعضاء في جسمه، وبعد 4 أيام تدهورت صحته ولفظ أنفاسه الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن دواء "نولوتيل"، وهو الاسم التجاري لدواء ميتاميزول الممنوع في بريطانيا، مرتبط بأكثر من 40 حالة وفاة في إسبانيا، وأن معظم الضحايا من المغتربين.
ويُعتقد أيضًا أن هذا الدواء ساهم في ما يصل إلى 350 حالة من "ندرة المحببات" الخطيرة، التي تنطوي على قلة عدد كريات الدم البيضاء.
يذكر أن ندرة المحببات هو رد فعل نادر على مادة الميتاميزول، لكن ناشطين أكدوا أن هناك أدلة على أن البريطانيين قد يتأثرون بهذه الحالة أكثر من غيرهم لسبب ما.
ووجدت دراسة أجريت عام 2009 على 13 مريضا، خمسة منهم بريطانيون، في مستشفى "كوستا ديل سول" في ماربيا، أن رد الفعل النادر كان "أكثر تواترا بين السكان البريطانيين، محذّرة من استخدامه".